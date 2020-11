Foragido é preso pela PM ao tentar escapar pelo forro de residência no Novo Horizonte

Assessoria de comunicação da PMAC

Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu na tarde desta segunda-feira, 02, um foragido da justiça. A prisão ocorreu no bairro loteamento Novo Horizonte, em Rio Branco.

Foto: Reprodução

Os policiais receberam a denúncia de que o homem teria cortado a tornozeleira eletrônica e estaria em uma residência no bairro. No local, o homem foi localizado no forro da casa, por onde tentou se evadir.

Após confirmarem a informação com o setor de monitoramento do sistema penitenciário, o homem foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.