Fórum da cidade volta a funcionar de maneira diferenciada e extraordinária

O Fórum Cível e Criminal da cidade de Cruzeiro do Sul, voltará a realizar atendimento presencial de forma diferenciada a partir da segunda-feira (31). A gestora da Cidade da Justiça, a Juíza Evelin Bueno, esclareceu que o Fórum não irá funcionar normalmente, pois o Acre ainda está na bandeira amarela e com risco de transmissão da Covid-19, mas que casos urgentes serão atendidos extraordinariamente, “As atividades serão realizadas de forma pontual, somente para réus presos, júri com excesso de prazo, processos com menores internados e para algumas medidas cíveis e criminais de caráter urgente, que não podem ser realizados por meio eletrônico ou por videoconferência”, explicou a juíza.

As audiências que irão acontecer, serão direcionadas por exemplo, para aquelas pessoas que moram em ramais, que não tem telefone e nem e-mail, dificultando o contato da justiça. A juíza informou ainda que no site do Tribunal de Justiça, existem todas as informações para o atendimento de casos sem tanta gravidade, com os telefones, e-mails para atender a população.

Quanto às pessoas que estão cumprindo penas ou penalidades alternativas, e que necessitam ir aos fóruns ou aos locais onde prestam o serviço social, a gestora informa eles não precisam ir ao Fórum assinar suas presenças e que não serão penalizados por isso, “Essas situações estão suspensas até a Justiça aderir a bandeira verde, onde haverá todos os cuidados, mas retornarão com mais força” complementou a magistrada.