Fórum vê indústria do Acre tomando fôlego e empregando mais que demitindo na pandemia

De janeiro a maio de 2020, mesmo apresentando saldos de empregos negativos em janeiro (-7) e abril (-16) o setor industrial teve saldo positivo nos demais meses (fevereiro, março e maio).

Nos primeiros cinco meses do ano o saldo positivo foi de 142 empregos celetistas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia e analisados pela equipe do Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre.

Em audiência pública virtual realizada nesta quinta-feira (2) pela Assembleia Legislativa, o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão,, disse que a construção está ganhando aquecimento com os investimentos do Governo do Estado.

Para novas obras a projeção é de R$ 400 milhões em dinheiro assegurado. Brandão disse também que a concessão do serviço de água e esgoto irá ajudar a economia com R$ 1,3 bilhão.

O Acre busca também R$ 293 milhões junto à Sudam para obras e infraestrutura.

