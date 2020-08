Gaeco e Polícia Militar deflagram Operação Livro Caixa

Na manhã desta quarta-feira, 5, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Acre e a Polícia Militar deflagraram a Operação Livro Caixa.

A operação tem por objetivo desarticular o núcleo financeiro, responsável por realizar a contabilidade do crime da facção Bonde dos Treze na Cidade de Povo e outras regiões, que praticava, inclusive, extorsão de comerciantes locais, obrigados a pagar contribuição para a organização criminosa.

A ação também tem como foco o núcleo responsável pelo cadastro dos membros da facção.

Ao todo foram cumpridos dezoito mandados judiciais, sendo 13 mandados de prisão e cinco de busca e apreensão na Cidade do Povo, Taquari, Boa União, todos no município de Rio Branco – Acre, além de Porto Velho (RO) e nas Unidades Prisionais Francisco D’ Oliveira Conde e Drº Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.

O efetivo empregado na ação foi de 50 policiais.

O nome da operação faz referência à apreensão de registros da contabilidade da facção, que revelam o crime de extorsão contra comerciantes.

Logo mais, às 9h, o coordenador-adjunto do Gaeco, promotor Bernardo Albano, irá apresentar os resultados da operação, na sede do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Agência de Notícias MPAC

Ascom-PMAC