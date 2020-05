Galpão do Produtor No Mercado Elias Mansour Fecha Por Uma Semana Para Manutenção.

O galpão do produtor que funciona anexo ao mercado Elias Mansour está fechado, para manutenção. Enquanto o espaço não for liberado, os concessionários podem vender seus produtos na Ceasa.

O serviço de limpeza e higienização do galpão do produtor começou na manhã desta segunda-feira, e vai se estender por toda essa semana. Anexo ao mercado Elias Mansour, o espaço é utilizado por produtores de frutas, verduras e hortaliças. Por causa da pandemia do coronavírus, os produtores estavam trabalhando em forma de rodizio, atendendo as medidas de segurança.

Segundo o secretário municipal de agricultura familiar, Paulo Sérgio Braña Muniz, o atendimento ao público no galpão do produtor, vai voltar à normalidade na próxima semana. Uma equipe contratada pela prefeitura de Rio Branco, já começou o trabalho de limpeza e higienização do espaço. A intenção não é prejudicar os produtores e sim deixar o local mais humanizado.

Reportagem/Demóstenes Nascimento