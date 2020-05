Garoto reza sozinho no Peru por fim da pandemia para poder rever avós

Um garoto, sozinho, ajoelhado no meio de uma rua escura, rezando. A imagem é do pequeno Alen Castañeda Zelada, de seis anos, em preces para que a pandemia de Covid-19 acabe e ele possa enfim abraçar os avós.

De máscara, com as mãos juntas e os olhos fechados, Alen foi fotografado por Cláudia Mora Abanto numa rua da cidade de Guadalupe, no norte do Peru, em abril, mas viralizou recentemente nas redes sociais.

“Rezo para que Deus cuide dos que estão com esta doença. Peço que ninguém saia, muitas pessoas estão morrendo com esta doença”, disse o garoto ao site RPP, do Peru.

“Eu fiquei com um sorriso no rosto, com a fé e a esperança a mil, mas, sobretudo, encantada de testemunhar o amor e a confiança desse menino em Deus”, escreveu Cláudia, a vizinha que fez a foto e a postou em uma rede social.

