GEFRON E COE APREENDEM 215 KG DE COCAÍNA NO RIO JURUÁ

Foto: Reprodução

Em uma operação conjunta do Grupo Especial de Fronteira(GEFRON) e da Companhia de Operações Especiais(COE), do 6º BPM, de Cruzeiro do Sul, policiais militares apreenderam na madrugada desta sexta feira (28), 215 kg de cocaína, transportados em uma canoa pelo rio Juruá. A embarcação foi interceptada nas proximidades da comunidade Nova Cintra, zonra rural de Rodrigues Alves. O tenente coronel Evandro Bezerra da Silva, comandante do 6º BPM, disse que após receber informações do serviço de inteligência da corporação, foi organizada a operação que confirmou a presença de narcotraficantes na região. Ainda de de acordo ele, a droga era transportada em um canoa de médio porte, que navegava sem nenhum tipo de iluminação, tática usada pelos criminosos para tentar passar pela fiscalização. A droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia na cidade. Dois suspeitos que estavam na embarcação pularam na água e entraram na densa floresta as margens do rio, onde desapareceram. O comandante do GEFRON no Acre, coronel Belisário Souza Filho, disse que a apreensão é o resultado do trabalho de patrulhamento na região de fronteira, que vai continuar sendo monitorada principalmente nas áreas usadas como rotas pelos narcotraficantes.