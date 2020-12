GEFRON e PF apreendem 18,605kg de cocaína em abordagem de carro suspeito na BR 317 entre Assis Brasil/AC e Brasileia/AC

O GEFRON nesta sexta-feira, 11/12, em barreira de rotina na rodovia BR-317 entre Assis Brasil/AC e Brasileia/AC avistou um veículo, modelo HB20, em atividade suspeita. Ao realizar a abordagem do veículo, o motorista empreendeu fuga do local. Durante a perseguição do veículo, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista, instante no qual a equipe do GEFRON rendeu os ocupantes do veículo. No momento da abordagem 4 pessoas estavam dentro do veículo, sendo 2 brasileiros e 2 peruanos.



Fotos: Reprodução

No carro foram encontrados 7,195 kg de cloridrato de cocaína, 11,400 kg de pasta base e 15g de skunk. Além da droga, havia também um animal silvestre morto dentro do veículo. Foram apreendidos também 3 aparelhos telefônicos que pertenciam aos envolvidos. As pessoas que estavam no carro foram presas em flagrante e foram conduzidos para a penitenciária Dr. Francisco de Oliveira Conde. A droga foi apreendida e incinerada.

O flagrante foi lavrado na Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia/ac e os suspeitos responderão pelo art. 33 e 35 da lei 11.343/2006 pelo tráfico de drogas e também pelo art. 29 da lei 9605/98, que trata dos crimes contra a fauna. As penas somadas podem ultrapassar 25 anos de reclusão.