GIRO apreende menores com simulacro de arma

Dois menores foram apreendidos na br-364 por policiais militares do grupamento giro, De acordo com a polícia a dupla pretendia executar assaltos com um simulacro de arma de fogo\

Os dois adolescentes foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil, a dupla, foi apreendida na noite do último sábado, durante uma ação de Policiais militares do GIRO. Os menores portavam este simulacro de armo de fogo quando foram abordados na Br-364.

Na delegacia, um deles, disse que intenção era realizar assaltos com o simulacro, mas, de executar o primeiro roubo os adolescentes foram surpreendidos pelos policiais.

Este outro menor, também foi encaminhado a DEFLA, após ser flagrado com uma munição de arma de fogo.

Em outra ação policias militares do 3º Batalhão apreenderam essa quantidade de pasta base de cocaína e dinheiro no bairro das Placas, um adolescente foi detido, mas pouco tempo depois, foi liberado.

Reportagem/ Ecimáiro Carvalho