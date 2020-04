Gladson anuncia que vai pedir fechamento da BR-364 para tentar evitar a chegada do coronavírus no Juruá

Em reunião no Ministério Público de Cruzeiro do Sul na tarde desta quinta-feira, 9, em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou que vai pedir ao DNIT e ao comando do exército, o fechamento da BR-364 na tentativa de barrar a chegada do coronavírus na região do Juruá.

“Vou pedir sim ao DNIT e ao General Lima, que é o comandante do Exército da região. É preciso de apoio dos prefeitos das cidades. Temos que brecar a entrada do vírus em cada município e não é porque aqui não tem nenhum caso que signifique que não terá. Então vamos tentar evitar porque Acrelândia, por exemplo, está sofrendo”.

Nos 680 quilômetros entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul estão as cidades de Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá. Já no Juruá existem além de Cruzeiro, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

Ainda não há informações de como funcionará a barreira, como será a logística de abastecimento das cidades, tipos de veículos poderão passar e em quais casos deverão haver passagem de pessoas.

“Não adianta depois chorar o leite derramado. Temos que agir”, citou o governador.

Atualmente a BR-364 conta com barreiras sanitárias com equipes da Vigilância em Saúde do Estado, Vigilância Sanitária das cidades com apoio do Exército e Polícia Militar.

Sandra Assunção- Ac24hrs