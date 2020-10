Gladson Cameli entrega revitalização do Teatro dos Náuas como marco de um novo momento cultural para o Juruá

Foto: Reprodução

A noite desta quinta-feira, 1, ainda durante as comemorações do aniversário de 116 anos da fundação de Cruzeiro do Sul, se tornou um marco para o movimento cultural de todo o Vale do Juruá, com o governador Gladson Cameli realizando a entrega da revitalização completa do Teatro dos Náuas, um verdadeiro patrimônio da segunda maior cidade do Acre.

Revitalização do teatro faz parte do conjunto de ações para fortalecer a cultura no Vale do Juruá Foto: Diego Gurgel/Secom

Com um investimento no valor de R$ 1,2 milhão, o Teatro dos Náuas Alberto Loro reabre suas portas pronto para ser usado por toda a sociedade, mas principalmente os produtores culturais do estado, completamente reestruturado, desde o palco, os assentos, uma climatização eficiente e toda a beleza de suas colunas externas.

Junto com o Salão Cultural Cordélia Lima, que também foi revitalizado num investimento de R$ 436 mil, ambas as estruturas foram inauguradas na gestão do então governador Orleir Cameli, em 1998, e retornam agora para a circulação de eventos culturais de diversas modalidades e segmentos, movimentando o lazer e até o turismo em Cruzeiro do Sul.

Bastante emocionado com a entrega que era um sonho de sua gestão, o governador Gladson Cameli lembrou que “náuas” na família linguística Pano significa “gente, pessoa, povo”. Sempre muito orgulhoso por ter nascido em Cruzeiro do Sul, ele usou a palavra para reforçar que governa pelo povo e para o povo, onde sua única missão é melhorar a vida dos acreanos.

Loren Medeiros, representante da cidade no programa The Voice Kids, foi uma das atrações durante a solenidade Foto: Diego Gurgel/Secom

“Cultura é essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Assim, entendo que o Teatro dos Náuas é um templo cultural que sempre estará aberto para receber as mais diversas manifestações artísticas que refletem os nossos movimentos sociais. Aqui, muitos artistas da região do Juruá e de outros lugares do Brasil e do mundo já se apresentaram. E, com a reinauguração do Teatro, estamos garantindo que muitos outros possam ter uma casa digna e aberta para mostrarem os seus talentos na dança, no teatro, na música e nas muitas formas das artes cênicas. Eu jamais permitiria que este lugar de arte e cultura continuasse abandonado”, disse o governador em seu discurso.

O diretor da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), Manoel Gomes, o Correinha, aproveitou para destacar que o setor cultural do Acre possui ainda R$ 16,4 milhões para investimentos, o que incluirá a revitalização de outros espaços cruzeirenses, como o Memorial José Augusto e o Teatro José Alencar, além do famoso Teatrão, em Rio Branco.

A solenidade foi prestigiada ainda por dezenas de autoridades, entre o vice-governador Major Rocha, o prefeito Clodoaldo Ribeiro, a procuradora-geral de Justiça, Katia Rejane, e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior.

Exposição e apresentações inesquecíveis

Inaugurado na gestão do então governador Orleir Cameli, em 1998, teatro foi reestruturado Foto: Diego Gurgel/Secom

O Teatro do Náuas reabriu ainda com uma homenagem ao ex-governador Orleir Cameli, que o inaugurou. No hall de entrada do espaço está agora a exposição fotográfica “Orleir Cameli, um homem à frente de seu tempo”, que retrata a trajetória do ex-governador do Acre, falecido em 2013.

Até hoje, Orleir é lembrado por um legado histórico de sua gestão a Cruzeiro do Sul. O Teatro dos Náuas foi uma das marcantes entregas do fim de sua gestão, onde nas palavras do governador Gladson Cameli, “O Orleir se encantou com a possibilidade de presentear o povo de Cruzeiro do Sul com um teatro que simbolizasse um futuro glorioso para a sua sociedade”.

Além da exposição, também houve uma exposição de artesanato acreano e uma extensa programação cultural dirigida pelo Conservatório de Música de Cruzeiro do Sul e pela Fundação Cultural Elias Mansour.

A extensa noite de apresentações culturais contou com momentos únicos como a representação da música Saga de Um Canoeiro, canções indígenas do povo Puyanawa, e a marcante primeira vez de um piano de cauda em Cruzeiro do Sul, usado por uma aluna do Conservatório para tocar Chopin, além da apresentação surpresa de Loren Medeiros, representante da cidade no programa The Voice Kids.

Artistas comemoram entrega do espaço Foto: Diego Gurgel/Secom

Encarnando o Palhaço Tomate, o artista Edinho, trouxe uma esquete de seu personagem onde se maravilhava por ter um lugar para se apresentar. Mas com o novo teatro, o próprio Edinho dizia não acreditar em ver o teatro completamente revitalizado.

“Esse é um presente para nós artistas que o governador Gladson Cameli está nos dando. Nós só queríamos dar um abraço muito forte em todos que puderam proporcionar esse momento. De coração. Ter esse espaço de volta é um sonho”, contou o artista no palco do Náuas que agora se abre para muitas outras apresentações.

Fonte: Agência de Notícias