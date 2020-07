Gladson Cameli Lança Novo Portal de Transparência do Acre e Manda Recado Duro ao Presidente Municipal do PP

O governador Gladson Cameli lançou na manhã desta terça-feira, o novo portal de Transparência do Estado do Acre. Ele aproveitou a entrevista coletiva, para mandar um recado duro ao presidente municipal do PP.

A atualização do site está sendo realizada pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia em parceria com a Secretaria de Fazenda, Controladoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Estado e Casa Civil, com o objetivo de levar a informação de forma mais fácil, ágil e clara possível ao cidadão. O novo site é baseado em um Interface de Programação de Aplicativos (API), que coleta os dados diretamente dos principais sistemas do Estado, sem qualquer intervenção humana, e os apresenta em formato próprio para consumo. Este padrão, além de automatizar e padronizar a busca e entrega de dados, facilita o acesso para todos os interessados.

O governador Gladson Cameli aproveitou o momento, para agradecer a imprensa acreana pelos relevantes serviços prestados nesse momento de pandemia do novo coronavirus. Ele fez questão de falar da flexibilização do comércio, mas deixou claro, se a população não cumprir as regras, pode revogar o decreto.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento