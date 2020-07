Gladson Cameli visita Estação de Captação e garante priorizar recurso para obras na unidade do Depasa

Em visita à unidade de captação nesta segunda-feira, a nova diretoria do Depasa apresentou ao governador Gladson Cameli os detalhes do projeto. A proposta apresenta soluções definitivas para corrigir problemas decorrentes de erosão que acabou prejudicando tanques e casa de máquinas que atende a estação.

De acordo com o diretor-presidente do Depasa, Luiz Felipe Aragão, o próximo passo agora é reunir a equipe e encaminhar o projeto à licitação. Tudo começou no último dia 31 de maio, quando um deslizamento de terra acabou provocando rachaduras nos tanques e prejudicando o sistema de captação. Àquele momento, ações emergenciais garantiram que o sistema continuasse funcionando, mas deixou o alerta para estudo, acompanhamento minucioso e elaboração de ações urgentes para corrigir estragos decorrentes da erosão e evitar problemas futuros. Na análise da equipe de geologia, erosões ainda são uma ameaça, mas várias ações já estão programadas para prevenir os riscos.

Reportagem/ Assessoria Imagens/Simone oliveira