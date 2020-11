Gladson exonera filho de deputada cassada no Procon e nomeia indicada de Pedro Longo

Foto: Reprodução

O diretor-presidente do Procon, Diego Rodrigues de Oliveira, filho da deputada cassada por compra de votos, Doutora Juliana (Republicanos), não é mais o presidente do órgão. De acordo com publicação no Diário Oficial desta sexta-feira, 6, a exoneração foi um pedido do próprio Diego.

Com a saída do indicado Republicano, o governador Gladson nomeou Alana Carolina Laurentino Maia Albuquerque, que ocupou os cargos de diretora financeira e diretora de operações no Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) na gestão do então governador Sebastião Viana e no período em que o diretor da autarquia era o hoje deputado estadual Pedro Longo (PV). Ela é uma indicação do juiz aposentado e comprova que o órgão ficará sob o seu controle a partir de agora.

Fonte: AC24 Horas // Texto: Leônidas Badaró