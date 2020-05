O governador Gladson Cameli afirmou ao jornal Folha do Acre que não vai mais decretar lockdown já nesta semana.

Segundo ele, o motivo é simples: as pessoas não estão preocupadas com isolamento. “Vamos instalar o rodízio de veículos na cidade, lockdown não funciona porque as pessoas não ficam em casa”, declarou.

O decreto deve começar a valer a partir desta semana em Rio Branco e demais cidades do Acre.