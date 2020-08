Gladson pede preferência para o Acre no envio de vacina contra coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan

O governador Gladson Cameli confirmou neste sábado, 1º, que o Instituto Butantan poderá dar preferência ao Acre no envio da CoronaVac, vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Life Science, assim que sua eficácia de imunização for comprovada cientificamente.

O pedido foi feito pelo próprio Cameli a João Dória, governador de São Paulo, durante reunião entre os gestores na capital paulista. A vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan já está em fase de testes e surge como uma grande esperança no enfrentamento à doença.

Gladson afirmou que Dória ficou sensibilizado com as peculiaridades vivenciadas pela população acreana e também pela distância geográfica que separa o estado das regiões mais desenvolvidas do país.

“Gostaria de agradecer imensamente ao governador João Dória por ter compreendido a nossa situação. Ele afirmou que o Acre poderá ter preferência quando essa vacina estiver disponível. Vivemos em um estado amazônico, que faz fronteira com dois países e é distante dos grandes centros brasileiros”, destacou o governador.

Cameli disse ainda que espera, com muita fé em Deus, que a eficácia dessa vacina seja comprovada o quanto antes para que o Estado possa fazer a aquisição. “Essa pandemia tem sido um desafio imenso e estamos fazendo tudo o que é possível para salvar vidas”.