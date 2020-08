Gol pode pagar multa diária de 1 milhão por manter vôos para Cruzeiro do Sul suspensos

O promotor da Promotoria de Defesa do Consumidor de Cruzeiro do Sul, do Ministério Público do Acre (MPAC), Iverson Rodrigo Monteiro Bueno, pediu a elevação de multa diária de R$ 300 mil para 1 milhão da Gol Linhas Aéreas, devido o descumprimento da ordem judicial que determinou a volta dos voos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Além disso, Iverson solicitou o bloqueio diário das contas da Gol e pediu condenação por litigância de má-fé em 9% sobre o valor de R$ 1 milhão. O aumento da multa diária pune o descumprimento da ordem judicial que determinava a volta dos voos no último dia 5 de agosto.

Ainda segundo o promotor, mesmo mantendo os voos suspensos, a empresa segue vendendo passagens.