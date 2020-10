Goleiro acreano volta a ser convocado para a Seleção Brasileira

Foto: Reprodução

Como se esperava, o goleiro acreano Weverton, que joga no Palmeiras, foi novamente convocado pelo técnico da Seleção Brasileira, Tite, nesta sexta-feira, 23.

Titular nos dois primeiros jogos das Eliminatórias, quando o Brasil venceu a Bolívia e o Peru, Weverton vai ter a sombra de Alisson, goleiro que vem sendo o dono da posição nos últimos anos e que voltou a ser convocado após se recuperar de lesão.

O Brasil terá pela frente a Venezuela, dia 13 de novembro, no Morumbi, e o Uruguai, no dia 17, no Centenário, em Montevidéu.

Confira todos os convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Manchester United) e Renan Lodi (Atlético de Madrid);

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Rodrigo Caio (Flamengo) e Thiago Silva (Chelsea);

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Arthur (Juventus), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool) e Philippe Coutinho (Barcelona);

Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vini Junior (Real Madrid).

Fonte: Ac24Horas