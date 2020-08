Goleiro Weverton brilha, defende 2 pênaltis e Palmeiras é campeão paulista em cima de rival

O número 12 para o palmeirense é especial e se tornou santo. Neste sábado, após 12 anos e com o mesmo Vanderlei Luxemburgo o Palmeiras voltou a levantar o Campeonato Paulista. Sofrido, e nos pênaltis, Weverton pegou duas cobranças, garantindo a troféu.

O camisa 1 apareceu no momento certo, como fazia Marcos em grandes decisões, principalmente contra o Corinthians. O eterno camisa 12 completou 47 anos na semana em que dois Dérbis decidiram o estadual.

O goleiro da última vez com Luxa era Marcos, capitão. Em 2020, Weverton entra, de vez, na galeria de históricos goleiros do Palmeiras.

O jogo

O primeiro tempo de Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque não foi diferente do que os times apresentaram na Arena. Um jogo de pouca criatividade, muita marcação e com raras chances de gol.

A melhor delas saiu aos cinco minutos pelo lado verde. Zé Rafael fez jogada na esquerda, entrou na área e, mesmo desequilibrado, encontrou Willian. O camisa 29 chutou à queima-roupa e Cássio fez uma grande defesa.

A partir daí o clássico voltou a ter troca de passes para os dois lados, sem efetividade. O Timão apareceu em um contra-ataque. Após erro de Zé Rafael, Luan encontrou Jô na área e o atacante precisou finalizar duas vezes para superar Weverton, porém estava impedido.

Para a etapa complementar, Luxemburgo e Tiago Nunes resolveram trocar as peças. Everaldo entrou no Alvinegro enquanto Rony e Bruno Henrique ganharam chance do outro lado. A primeira oportunidade, dessa vez, tirou o zero do placar.

Matías Viña acertou um cruzamento perfeito para Luiz Adriano. O camisa cabeceou no canto direito de Cássio, que se esticou e não conseguiu chegar. Depois de três tempos da final, o Verdão saiu na frente da decisão.

Luiz Adriano chegou ao nono gol no Allianz Parque em 12 jogos. O atacante é dono da maior média de gols no estádio com 0,75.

Depois do gol sofrido o Corinthians limitou-se a jogar bola na área, mas sempre parou na defesa bem postada do Palmeiras. Até que no último lance Sidcley cruzou, Jô dominou e sofreu pênalti de Gustavo Gómez. O atacante cobrou e deixou tudo igual aos 50 minutos do segundo tempo, levando a decisão para os pênaltis.

