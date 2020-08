Governador do Acre Recebe Maior Honraria do Corpo de Bombeiros de Rondônia, Fala da Vacina Contra Covir-19 e diz que Vai se Afastar do PP.

Em solenidade realizada no Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli recebeu a maior honraria do corpo de bombeiros de Rondônia. Gladson, falou da vacina contra a covid-19 que deve chegar ao estado ainda este ano. E disse que vai pedir afastamento do PP.

Ao lado do vice-governador Major Rocha e dos membros que compõem a Segurança Pública do Acre, o governador Gladson Cameli recebeu a Medalha Imperador Dom Pedro II – Grau I – Grã-Cruz, sendo essa a mais alta comanda de ambas as corporações. Das mãos do comandante-geral do Corpo de Bombeiro de Rondônia, coronel Demargili da Costa Farias. De acordo com o mandatário dos bombeiros, a medalha é uma forma de reconhecimento aos serviços prestados à corporação. O comandante dos Bombeiros do Acre, Carlos Batista também recebeu das mãos do governador a mesma honraria.

Os coronéis, Charles Santos e Coutinho receberam a honraria grau Cavaleiro. O comandante dos bombeiros de Rondônia recebeu também a medalha Dom Pedro ll, do Corpo de Bombeiros do Acre. Gladson Cameli aproveitou a solenidade no palácio Rio Branco, para falar da preocupação com a pandemia do novo coronavirus, segundo ele, a vacina contra a doença é a prioridade do momento e o Acre será comtemplado. O governador deixou claro que vai pedir afastamento do Partido Progressista e que o apoio a prefeita Socorro Neri continua.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento