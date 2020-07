Governador em Exercício, Visita Instalações de Indústria Florestal em Xapuri

O governador em exercício, Major Rocha, visitou ás instalações do complexo Industrial Florestal, localizado na entrada do município de Xapuri, as margens da BR-317. O complexo é gerido atualmente por um grupo de investidores nacionais e internacionais, em parceria público-privada, com o governo do Acre.

Inaugurada em 2006, como uma fábrica de Tacos, por meio da Agência de Negócios do Acre (Anac), em 2016, o governo do estado fez a concessão do espaço para, que um grupo de investidores brasileiros e estrangeiros pudessem investir gerando emprego e renda, além de uma nova economia, baseada no desenvolvimento sustentável, ambiental e social. O governador em exercício, Major Rocha, disse que a visita é para conhecer como anda o funcionamento da indústria e resolver algumas pendências e ajustes que faltam para que se viabilize novos negócios e a indústria possa produzir na sua capacidade máxima.

A indústria tem como base de sua produção, espécies nobres como cerejeira, cumaru, garapeira, bálsamo, Ipê, entre outras que no total somam 11 espécies. O piso do tipo deck comumente utilizado em ambientes com piscinas, spas e áreas de laser é o produto que mais tem sido comercializado em grande volume. A maior parte das vendas tem como destino países como a Europa, China e Estados Unidos. Foi o que garantiu Alisson Serqueira, diretor-administrativo do complexo industrial de Xapuri.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento