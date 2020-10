Governador entrega títulos definitivos á moradores do Bairro Santa Inês

O governador do Acre, Gladson Cameli, e o presidente do Instituto de Terras do Acre, participaram nesta quarta-feira, da entrega de títulos de legitimação de posse do bairro Santa Inês. 56 Famílias receberam o título definitivo.

Francisco Sídio é morador do bairro Santa Inês desde a fundação, quando ainda era invasão. Hoje são mais de 3 mil famílias morando no bairro, algumas ainda de forma irregular sem ter o documento de propriedade do local. Em 2017 muitos moradores foram beneficiados com o título definitivo, nesta quarta-feira, chegou a vez de 56 famílias receberem o título de legitimação de posse, que garante de fato e de direito à propriedade.

Para o presidente do instituto de terras do Acre (ITERACRE) Alírio Wanderley, nos próximos dias, cerca de 3 mil títulos definitivos serão entregues, em Rio Branco e no interior do estado.

Seu Francisco Martins 82 anos de idade, um dos moradores mais antigos do bairro Santa Inês, recebeu o título das mãos do governador Gladson Cameli. De acordo com o governador, assim como seu Francisco, moradores de outras localidades também vão poder usufruir do benefício.

Reportagem/ Demóstenes nascimento