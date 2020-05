Governador estende decreto até o dia 17 de maio e comercio continuará fechado

Foto: Reprodução

O boletim divulgado pela Secretaria de Saúde na tarde deste domingo, 03, mostra o aumento dos casos de Coronavírus no Acre. O número de contaminados subiu de 553 para 657 nas ultimas 24hs, o número de mortes também subiu de 22 para 24. Com isso o Governador do Estado do Acre Gladson Cameli, que teve uma reunião na semana passada com a prefeita Socorro Nery para decidir a reabertura do comercio, resolveu estender o decreto, ou seja, o comercio continuará fechado até o dia 17 de maio.

O Governador deve se pronuncia oficialmente nesta Segunda-Feira, 04. As regras continuaram as mesmas. A obrigatoriedade de uso de máscaras nos espaços públicos e privados que tenham atendimento a população; a limitação do número de pessoas de acordo com o estabelecimento; somente uma pessoa por família pode ir ao supermercado. Já nos espaços públicos, está proibida a aglomeração de mais de cinco pessoas, a realização de eventos, reuniões de qualquer natureza, cursos, missas e cultos, eventos esportivos, cinemas, teatro, shows, casas noturnas e similares devem continuar suspensas.



Reportagem: Simone Oliveira / Chico Galo