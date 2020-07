Governador Gladson Cameli Volta a Declarar Apoio a Prefeita Socorro Neri.

Durante solenidade de inauguração da ponte sobre o Igarapé Redenção no Quixadá, o governador Gladson Cameli voltou a declarar apoio a prefeita Socorro Neri. Gladson disse que se for preciso, pode até mudar de partido.

Foi por causa dessa fotografia durante um café da manhã, na casa da presidente estadual do partido progressista, senadora Mailza Gomes em Brasília, e o texto postado por Tião Bocalom e reforçado por outros membros do PP, a notícia repercutiu na imprensa local, mesmo sem a manifestação do governador Gladson Cameli. Na legenda, Bocalom escreveu: “Obrigado Gladson Cameli e à direção do Progressista, na pessoa da presidente Mailza Gomes, pela oportunidade de poder disputar a prefeitura de nossa capital com vossas bênçãos”. Indagada sobre o assunto, a prefeita Socorro Neri preferiu não se aprofundar.

Já o governador Gladson Cameli, disse que apoia a candidatura de Socorro Neri porque as relações e as parcerias estão dando certo.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento