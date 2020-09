Governador participa de reunião com ministro de Infraestrutura sobre as obras de recuperação da BR 319

O governador Gladson Cameli, juntamente com os outros governadores da região Norte, participou de uma reunião por videoconferência com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O tema tratado na manhã desta segunda-feira, 21, foi o projeto do governo federal para concluir as obras da BR-319, que liga os estados do Amazonas e Rondônia.

A BR-319/AM é uma importante via de ligação regional que nesta terça-feira, 22, terá 52 quilômetros licitados. O ministro Tarcísio destacou os aspectos ambientais da recuperação da rodovia.

“As pessoas humildes, que não podem usar avião, é que precisam dessa estrada. Vamos fazer com que essa pavimentação seja um modelo de projeto ambiental. Teremos várias travessias de fauna e recuperação de áreas degradadas ao longo do seu percurso”, disse o ministro.

Ele destacou ainda que a total recuperação da rodovia entre Porto Velho (RO) e Manaus (AM) é uma decisão do presidente Bolsonaro.

“O que será feito irá preservar a rodovia com um pavimento impermeável. Essa rodovia vai integrar o Norte ao resto do país. Será um modelo de sustentabilidade com governança ambiental. Esse sonho da pavimentação da BR-319 será feita de maneira notável. A rodovia vai coexistir com a preservação do meio ambiente. E a licitação dos primeiros 52 quilômetros será aberta já nesta terça”, ponderou Tarcísio.

O ministro afirmou ainda que o plano é que até 2022 toda a rodovia esteja recebendo intervenções para a sua conclusão. O governador Gladson Cameli exaltou a importância da BR-319 para o desenvolvimento do Acre.

“Essa via terrestre vai fortalecer a nossa economia. A integração comercial entre os estados do Norte trará desenvolvimento para todos os estados. Além do fato de que nos dará acesso direto aos mercados consumidores de todo o país. Também quero destacar os benefícios sociais e ambientais que essa rodovia nos trará”, afirmou Cameli.

Estiveram no encontro os governadores do Amazonas, Wilson Lima; de Roraima, Antônio Denarium; de Rondônia, Marcos Rocha; e do Acre, Gladson Cameli que estava com sua equipe de Infraestrutura. Os secretários da Seinfra, Ítalo César Medeiros; coronel Ricardo Brandão, da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag); Silvânia Pinheiro, da Comunicação, Victor Bonecker, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), Petrônio Aparecido Chaves participaram da reunião.