Governo aguarda mudança de faixa para verde para voltar com 100% do atendimento presencial

Governo está no aguardo da mudança de faixa para voltar com 100% do atendimento presencial tomando todos os cuidados necessários, a casa civil e as secretarias de saúde planejamento e gestão elaboraram um plano nesse sentido.

Há duas semanas o governador Gladson Cameli, solicitou da casa civil e das secretarias de saúde e planejamento, que elaborassem um plano para quando o estado mudar para a faixa verde seguir um protocolo 100% seguro para o retorno do atendimento presencial nas repartições públicas, na realidade o protocolo veio por meio de um decreto.

Segundo o diretor de gestão da SEPLAG, Guilherme Duarte, o decreto foi público no diário oficial do estado da quarta-feira da semana passada e traz uma série de exigências como a instalação de acrílicos nos guichês de atendimento e a distribuição aos servidores de equipamentos de proteção individual como máscara, álcool em gel, capacete facial e luvas.

Hoje na faixa amarela, o serviço público está funcionando com 80% do contingente, a exceção é a oca que de acordo com Guilherme Duarte nunca deixou de operar o estado tem 33 mil servidores na ativa que vão retornar trabalhando em horário corrido de 7:30 as 1:30 da tarde aos poucos as coisas vão se encaixando mas não pode relaxar.

Reportagem/ Ronaldo Guerra