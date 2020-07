Governo ainda não confirmou se terá ou não Expoacre.

Tem muita gente apostando que até o fim do ano, o governo do estado bate o martelo se vai ou não acontecer a Expoacre 2020. A secretária de empreendedorismo e turismo, Eliane Sinhasique, acredita que não haverá tempo hábil, para realização da feira.

No ano passado, durante o retorno das nove noites, a Expoacre movimentou mais R$ 74 milhões e atraiu mais de 200 mil pessoas ao evento, segundo dados do governo do Acre. O maior evento do Acre no campo do agronegócio é um desejo do governador Gladson Cameli, para ajudar no aquecimento da economia. Mas a expoacre 2020, está seriamente comprometida por causa da pandemia do novo coronavirus.

Agora não existe essa possibilidade, para evitar aglomeração e a proliferação do vírus. Em 2019, a expoacre aconteceu no período de 27 de julho a 5 de agosto.

Segundo a secretária estadual de empreendedorismo e turismo, Eliane Sinhasique, tudo estava sendo planejado desde fevereiro, por causa da pandemia tudo parou. Já tinha até empresário que estava contratando cantores para os shows no parque de exposições, que hoje se encontra assim, tomado pelo mato e o capim, completamente abandonado.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento