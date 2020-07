Governo Anuncia Investimentos de R$ 750 Em Manoel Urbano.

O governo do Estado e a Prefeitura de Manoel Urbano lançaram no início desta semana, o programa Ramais do Acre, que, junto com a recuperação da Rua Valério Caldas de Magalhães, vai injetar quase R$ 750 mil em obras no município.

A ação faz parte, ainda, da Operação Retomada, iniciativa governamental para gerar empregos e recuperar a economia pós Covid-19. O governador em exercício Major Rocha e o prefeito José Altanízio Taumaturgo Sá assinaram a ordem de serviço que, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), vai investir R$ 247 mil na recuperação de ramais em Manoel Urbano, auxiliando a prefeitura na compra de mais de 68 mil litros de combustível, além da recuperação de máquinas e equipamentos. Também foi assinada a ordem de serviço para recuperação de uma das principais avenidas da cidade, a Rua Valério Caldas de Magalhães, num valor que chega a R$ 510 mil.

Além do recurso para as obras, também reforça o empenho do governo em alavancar o setor produtivo do estado e a união incansável na luta contra a pandemia de Covid-19.

O prefeito José Altanízio Taumaturgo Sá relata que tem sido um grande desafio mudar a realidade do município. Com emendas parlamentares, tem conseguido recuperar as principais vias da cidade, dando uma cara nova a Manoel Urbano.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento