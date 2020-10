Governo anuncia pagamento de prêmio anual de valorização para servidores do Iapen

O governador Gladson Cameli recebeu na tarde desta segunda-feira, 19, os representantes de classe dos servidores do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Na ocasião, foram apresentadas as chapas eleitas do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Acre (Sindapen) e do Sindicato dos Servidores Administrativos do Iapen (Sindsai).

Na presença do chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, do secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, do secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, e do presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, o governador anunciou que o pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade Penitenciária (Pavap) 2019 será feito em novembro.

Servidores do Iapen receberão Prêmio Anual em novembro Foto: Marcos Vicentti/Secom

Gladson ressaltou que, enquanto outros estados não têm pagado a folha dos servidores, o governo do Acre não atrasa salários, pois essa é uma de suas obrigações. “Quero agradecer o empenho de vocês e dizer que o que eu puder fazer pela segurança eu vou fazer. Não vou falar que vou construir isso ou aquilo, se as pessoas não puderem sair de casa”, afirmou.

Sobre os desafios do sistema prisional, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, destacou a valorização dos profissionais. “Nós temos no sistema prisional um ambiente onde o profissional é muito exposto. Estamos fazendo uma integração dos policiais penais nas atividades que são comuns às demais forças. É um empoderamento que não é apenas vencimental, mas também profissional”, disse.

Outras demandas foram apresentadas pelos representantes de classe, como a criação da Lei Orgânica da Polícia Penal. O governo realizará as devidas tratativas no sentido de amadurecer as pautas e fazer novas conversas com a classe. Quanto à Lei Orgânica, será solicitado um parecer da comissão responsável pela minuta, que deverá apresentar os pontos divergentes a serem alterados.

O presidente do Sindapen, Joélison Ramos, agradeceu a atitude do governo em recebê-los e, principalmente, pela resolutividade imediata quanto ao pagamento do Pavap e disponibilidade nas tratativas das demais reivindicações: “Gostaria também de parabenizar o governo por inserir o policial penal nas demais atividades policiais”.

Fonte: Agência de Notícias // Texto: Elenilson Oliveira