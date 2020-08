Governo apresenta resultados da operação Focus II

Em coletiva de imprensa, o governo apresentou dados sobre a situação de seca e queimadas no Acre, definições de estratégias para conter o avanço do desmatamento ilegal e incêndios florestais.

Devido às contínuas invasões de terras nas Unidades de Conservação, nos projetos de assentamento e mais recentemente em propriedades particulares, seguidas de desmatamento e queimadas, a situação de degradação ambiental tem se agravado no Acre, especialmente pela elevada concentração de fumaça na atmosfera. No período de 01 de janeiro a 27 de agosto o Sistema de Alerta de Desmatamento Deter B do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou 2413 alertas de desmatamento com uma extensão total de 248,85 km2.

Neste mesmo período foram registrados pelos Satélites de Referência 2564 focos de queimadas, dos quais 2.098 registradas de 01 a 27 de agosto deste, ou seja 81% dos focos acumulados de janeiro até o momento. Diversas autoridades participaram do lançamento dos resultados da operação Focus II.

O secretário estadual de meio ambiente Israel Milani, falou das estratégias, para conter o avanço do desmatamento ilegal e incêndios florestais.

De acordo com o major K. Albuquerque, comandante do policiamento ambiental, o esforço conjunto das instituições de comando e controle apoiadas pelo governo do Acre tem contribuído para redução do desmatamento.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento.