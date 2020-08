Governo conclui primeira etapa de obras da via que dá acesso à balsa de Rodrigues Alves

Foto: Reprodução

Depois de intensos trabalhos desenvolvidos durante 45 dias, o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) finalizou no início desta semana a primeira etapa da obra de pavimentação da via que dá acesso à balsa do município de Rodrigues Alves.

A obra teve duas etapas fundamentais: a primeira foi a da terraplanagem, cuja execução necessitou de aluguel de maquinário. A segunda etapa, que ficou a cargo do Deracre, foi a pavimentação, concluída nesta segunda-feira, 17.

De acordo com Luciano Oliveira, gerente do Deracre na região do Juruá, a obra foi fruto de mais uma parceria celebrada entre o Governo do Estado do Acre e a Prefeitura de Rodrigues Alves. Ele disse que essa é apenas uma das muitas obras que virão, com o apoio do governador Gladson Cameli, e agradeceu o desempenho de todos que participaram da execução da obra.

“Em breve o Estado dará sequência à obra, construindo o meio fio e o passeio público para caminhada”, destacou.

O secretário de Finanças da Prefeitura de Rodrigues Alves, Iranilson Nunes, disse que a obra da via de acesso à balsa de Rodrigues Alves é de grande importância para o município, pois na época do inverno a saída das pessoas que trabalham em Cruzeiro do Sul torna-se um grande transtorno.

“Agora a Prefeitura de Rodrigues Alves irá fazer a iluminação da via para a conclusão desse serviço que tira de vez o nosso município dessa dificuldade de ir e vir”, informou.

Fonte: Agência de Notícias