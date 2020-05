Governo destina R$ 685 mil para assistência farmacêutica e aquisição de insumos médicos

O Ministério da Economia abriu nesta quarta-feira (20) crédito suplementar no valor de R$ 685 mil para promoção da assistência farmacêutica e aquisição de insumos estratégicos na Atenção Básica em Saúde no Estado do Acre.

O crédito aberto refere-se ao orçamento do Ministério da Saúde mas o mesmo ato favorece os orçamentos da Presidência da República e dos Ministérios da Educação; de Minas e Energia; das Relações Exteriores; da Infraestrutura, e do Desenvolvimento Regional com mais de R$ 424 milhões.

A portaria 12.540 regulamenta o crédito e indica as origens dos recursos: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-12.540-de-19-de-maio-de-2020-257608797