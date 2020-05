Governo divulga nota publica com informações sobre a morte do primeiro detento possivelmente contaminado com o corona vírus.

A morte ocorreu por complicações respiratórias decorridas de uma pneumonia. A nota diz que exames foram feitos para a confirmação de coronavírus e o resultado está sendo aguardado

O preso e da Unidade Penitenciária do Quinari não havia registrado nenhum caso confirmado ou suspeito de contaminação por coronavírus entre os presos até agora.

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que:

1. Na noite desta sexta-feira, 1º, foi registrado o óbito do preso José Raimundo Rodrigues Nunes, de 51 anos, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco. O detento era da Unidade Penitenciária do Quinari, localizada no município de Senador Guiomard.

2. José Raimundo trabalhava e cumpria pena na Unidade Básica de Saúde do presídio e durante a manhã desta sexta-feira, informou à técnica em enfermagem de plantão que não estava se sentindo bem, apresentando tosse, dificuldade para respirar e mal-estar geral. Ao avaliar o paciente, a profissional tomou a conduta de encaminhá-lo para a UPA do Segundo Distrito.

3. Na UPA, o detento foi avaliado, onde foi verificado que a saturação estava baixa e a radiografia apontava para alterações no pulmão. Diante da avaliação clínica, o paciente foi intubado, mas veio a óbito no início da noite.

4. José Raimundo era hipertenso e diabético e realizava acompanhamento com a equipe da própria Unidade Básica de Saúde do presídio.

5. A morte ocorreu por complicações respiratórias decorridas de uma pneumonia. Diante dos sintomas, o preso foi considerado caso suspeito de contaminação pelo novo coronavírus. Desta forma, o Iapen aguarda o resultado de exames laboratoriais para confirmar se o detento havia ou não contraído Covid-19.

6. Por fim, vale ressaltar que até a data de hoje a Unidade Penitenciária do Quinari não havia registrado nenhum caso confirmado ou suspeito de contaminação por coronavírus entre os presos. Todas as orientações das instituições sanitárias estão sendo respeitadas e os cuidados necessários são realizados para evitar os riscos de contaminação.

Rio Branco – Acre, 1º de maio de 2020.

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen