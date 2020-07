Governo do Acre Recebe 110 Novos Ônibus Escolares.

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, recebeu 110 novos ônibus escolares, que serão distribuídos, para todos os municípios acreanos.

Dos 110 novos veículos, 65 são ônibus de 59 lugares, 19 são micro-ônibus de 29 lugares e 26 são micro-ônibus de 19 lugares adaptados para deficiente. O investimento total é de R$ 27.413.758,00, sendo R$ 15.056.500,00 provenientes do Estado do Acre e R$ 12.357.258,00 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Todos os 22 municípios serão beneficiados. Com o investimento na melhoria do transporte escolar, o governo do Acre objetiva garantir aos alunos o direito de permanecer na escola e proporcionar segurança no transporte dos estudantes da rede pública estadual.

O governador Gladson Cameli foi receber os novos ônibus, no estacionamento da arena acreana vistoriou alguns e falou da importância de mais esse investimento, para a educação do estado.

Gladson aproveitou a chegada dos ônibus escolares, para anunciar mais investimentos, a construção do anel viário de Brasileia e pavimentação de rodovias. Depois da entrevista, o governador entrou em um micro-ônibus e foi dirigindo, até o palácio Rio Branco.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento.