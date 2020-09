Governo do Acre Recebe Doação da Petrobras de 245 Mil Litros de Combustível Para o Combate ao Novo Coronavirus

O governo do estado recebeu da Petrobrás uma doação de 245 mil litros de combustível para abastecer a frota dos órgãos estaduais que estão atuando na linha de frente no combate a pandemia do novo coronavírus.

O contrato assinado entre a Petrobras e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, garantiu o repasse de 195 mil litros de diesel S10 e 45 mil litros de gasolina, totalizando R$ 1.172.000. O combustível já está sendo usado para abastecer a frota da Secretaria de Saúde, Segurança Pública, Samu, Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos de Políticas para as Mulheres e outros setores da administração pública.

No mês de junho, o governador Gladson Cameli abriu as tratativas da doação com a gerente executiva da responsabilidade social da Petrobrás e designou o secretário Paulo Cézar dos Santos e o subsecretário Maurício Pinheiro, da Segurança Pública, para que finalizassem o contrato. De acordo com o secretário de segurança pública, Paulo Cézar, a doação vai garantir o abastecimento da frota das Forças de Segurança por pelo menos quatro meses, o que representa uma ajuda de grande impacto para o setor.

Ainda segundo Paulo Cézar, a doação de combustível se restringe apenas a capital do estado.

