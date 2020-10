Governo do Acre Vai Construir Viadutos e Anel Viário em Rio Branco

Foto: Acervo TV5

O governo Gladson Cameli prepara uma série de três grandes obras para melhorar a mobilidade urbana e contribuir para elevar a qualidade de vida de milhares de pessoas, em Rio Branco. O pacote de investimentos prevê a construção de dois grandes viadutos na capital acreana, os recursos chegam a quase meio bilhão de reais. A primeira obra a ser realizada no encontro da Avenida Ceará com a estrada Dias Martins e com a rua Isaura Parente, no trevo da Associação Atlética Banco do Brasil. A segunda, na região da ‘Corrente’, no Segundo Distrito, próxima ao batalhão da Companhia de Trânsito da Polícia Militar, no acesso da AC-40 para a BR-364 e para a Via Verde. O viaduto cruzará por cima da Via Verde e da BR-364 no sentido para Senador Guiomard e segundo estimativa da Seinfra, custará algo em torno de R$ 52 milhões.

Reportagem: Demóstenes Nascimento