Governo do estado por meio da SEINFRA vai investir r$ 15 milhões de reais na restauração dos acessos das escolas rurais

No cronograma consta pavimentação com tijolos na frente das unidades de ensino, faixas de pedestres elevadas e construção de quebra-molas. Na sexta-feira da semana passada o governo assinou 12 ordens de serviço para melhorar o acesso de escolas rurais de quatro município acreanos, as cidades são: rio branco, Bujari, Senador Guiomard e Acrelândia. Os trabalhos serão desenvolvidos em parceria com as prefeituras, a coordenação está a cargo da secretaria de infraestrutura.

No cronograma consta a pavimentação de 100 metros na frente das escolas com tijolos, reforma dos pórticos dos estabelecimentos de ensino, cobertura, entrada e calçadas adaptadas, além de sinalização vertical, horizontal, tátil, faixas elevadas, placas de advertência e quebra-molas, são obras voltadas para médias e pequenas empresas que estavam sem nenhuma perspectiva. O presidente da associação dos pequenos construtores elogiou a política de inclusão do governo.

O secretário da SEINFRA, Ítalo Cesar, ressalta que o governo só está cumprindo a lei que estabelece que 30% do total de obras deve ser executado por empresas de pequeno porte, o lote de obras vai ter reflexos positivos na educação, economia e no social.

O secretário também falou sobre a quantidade de postos de trabalho que cada escola vai gerar no pico da obra.