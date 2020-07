Governo do Estado recebe 8 respiradores portáteis da Prefeitura de Cruzeiro do Sul

O Governo do Estado do Acre recebeu da Prefeitura de Cruzeiro do Sul 8 respiradores mecânicos portáteis nesta sexta-feira, 10. Os ventiladores chegam como mais um reforço no combate à pandemia de Covid-19. A entrega foi realizada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro ao governador Gladson Cameli nas dependências do Hospital de Campanha Dr. João Luiz Angelim, na segunda maior cidade do estado. O governador Gladson Cameli afirmou que toda ajuda é bem-vinda para o enfrentamento ao novo coronavírus e destacou a união entre as instituições como fundamental para superar a pandemia. Cameli explicou, ainda, que os equipamentos portáteis serão enviados aos municípios de difícil de acesso.

“Gostaria de agradecer esse empréstimo feito pela Prefeitura de Cruzeiro para nos ajudar neste momento que tanto precisamos. Como são respiradores de transporte, queremos deixar esses equipamentos nos municípios do interior para que auxiliem no transporte dos pacientes até Rio Branco ou aqui em Cruzeiro do Sul. Isso é o que eu venho buscando durante a pandemia. Unidos, somos muito mais fortes e será dessa maneira que iremos vencer o coronavírus”, enfatizou o governador.

Ilderlei Cordeiro explicou que os respiradores foram doados pelo governo federal, por meio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) ao município e serão cedidos ao Estado por um ano. O prefeito demonstrou também sua disposição em querer ajudar o Estado no enfrentamento à doença.

“Temos feito tudo que é possível para combater o coronavírus, que tem deixado muitas sequelas nas pessoas que contraíram esse vírus e nas famílias que perderam seus parentes. Como nós não cuidamos da média e alta complexidade, decidimos fazer essa parceria e passar esses respiradores para que o Estado tenha mais condições de atender a população nos momentos de emergência”, declarou.