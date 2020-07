Governo e Ministério Público do Trabalho entregam 50 respiradores mecânicos para combate ao coronavirus

A entrega foi realizada no pátio da UPA do sobral na tarde desta quinta-feira. Mais 50 novos respiradores mecânicos chegaram ao estado e serão distribuídos para os hospitais do Acre.

15 equipamentos ficaram no pronto socorro de Rio Branco e mais 15 no INTO, 15 serão enviados para o hospital de Cruzeiro do Sul e 5 serão levados para o hospital de Brasileia. Ao todo já são 108 respeitadores mecânicos distribuídos nos hospitais de todo o estado.

Os aparelhos importados da China foram comprados com recursos do Governo do Estado do Acre e da conversão de multas destinadas pelo Ministério Público do Trabalho e aplicadas pela Justiça do Trabalho. O secretário de saúde Alisson Bestene disse que mais 10 respiradores devem chegar nos próximos dias

Reportagem/ Simone Oliveira