Governo e Prefeituras firmam Parcerias Para Recuperação de Rodovias Em Plácido de Castro e Acrelândia.

Dando continuidade ao programa Ramais Acre, o governador Gladson Cameli assinou mais uma ordem de serviço em parceria com as prefeituras de Plácido de Castro e Acrelândia para o início das obras de recuperação em ramais, além da restauração de pavimentação asfáltica em rodovias.

O programa Ramais do Acre é uma das ações da Operação Retomada, uma iniciativa do governo do Estado para gerar empregos e recuperar a economia local, prejudicada pela pandemia do novo coronavírus.

O convênio prevê o fornecimento de recursos por meio do (Deracre), no valor de mais de R$ 341 mil ao município de Plácido de Castro e outros R$ 347 mil ao município de Acrelândia. O valor deverá ser investido na compra de combustível, peças e manutenção do maquinário para a execução dos serviços. O objetivo é recuperar mais de 60 quilômetros da rodovia estadual AC-40 e 51 quilômetros da rodovia AC-475. O prefeito de Acrelândia, Ederaldo Caetano, falou sobre a importância das parcerias.

O governador Gladson Cameli fez questão de lembrar, que a Rodovia AC-40 foi construída na época do governo Nabor Júnior, e agora precisa de um trabalho de recuperação asfáltica, e não de tapa buraco.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento.