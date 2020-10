Governo entrega equipamentos para implantação de sistema de radiocomunicação digital do Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Acre vai passar a operar com o monitoramento das ambulâncias em tempo real durante as ações de resgate em trajetos, cujo alcance de sinal, não permitia uma comunicação clara com os profissionais durante as ocorrências.

A mudança do sistema de radiocomunicação analógico para digital é fruto de investimentos de quase R$ 360 mil do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com a aquisição de 50 rádios portáteis digital, 40 rádios digitais tetra móvel para as ambulâncias, quatro rádios digitais tetra fixo – torres de despacho fixas que receberão a manutenção tanto pelo Ciops, quanto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outros quatro rádios digitais móveis para veículo tipo motocicletas.

Gladson Cameli segura um rádio portátil digital, que permitirá uma troca de informações em tempo real sobre o que está acontecendo na ocorrência, o estado da vítima e o tempo que levará até a chegada no hospital Foto: Diego Gurgel/Secom

Os novos equipamentos foram entregues na manhã desta quarta-feira, 21, durante solenidade na Base Estadual do Serviço Móvel de Urgência, em Rio Branco, pelo governador Gladson Cameli e secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene. Também esteve presente no evento o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar Santos.

“Minha maior gratificação é saber que o dever está sendo cumprindo. Fico feliz em saber que estamos no caminho certo, consciente de que ainda há muito a se fazer, mas a população está reconhecendo nosso trabalho, o compromisso assumido em especial com a saúde pública do nosso estado. Queremos diminuir essa distância entre os serviços, ofertando saúde de qualidade. Quero reconhecer aqui o trabalho dos profissionais do estado. Não perco a oportunidade de dizer sempre obrigado a todos. O governo vai trabalhar pela valorização e condições de trabalho desses guerreiros, além de sempre investir em tecnologia, pois isso diminui tempo, traz economia, torna tudo mais prático e otimiza os serviços”, afirma o governador.

Coordenador do Samu, Pedro Pascoal, governador Gladson Cameli e secretário de Saúde, Alysson Bestene durante solenidade de entrega dos equipamentos Foto: Diego Gurgel/Secom.

Para o secretário de Saúde, Alysson Bestene, o uso deste sistema de rádio neste tipo de serviço faz uma grande diferença na qualidade, agilidade e segurança no atendimento prestado.

Ao todo, foram entregues 98 rádios digitais, investimentos de quase R$ 360 mil reais do governo do Estado Foto: Diego Gurgel/Secom.

“Hoje a gente está dando um salto muito grande na qualidade do serviço com esses rádios digitais. É a primeira vez que o Samu vai ter esse sistema, que atinge até nove quilômetros, mata adentro, para salvar vidas. O Samu que já realiza um trabalho excelente, agora com essa qualidade em tecnologia irá atender populações ainda mais distantes. São 98 rádios para atender todo o estado e também já adquirimos respiradores, oxímetro, desfibrilador e bomba de infusão para prestar atendimento de qualidade, atendendo ao pedido do governador Gladson Cameli em prol de beneficiar a saúde do estado”, ressalta.

O coordenador-geral do Samu, médico Pedro Pascoal, destacou que a mudança vai melhorar a qualidade da transmissão de informações entre a base e as equipes, cobrindo pontos cegos de comunicação onde o sistema de rádio não funcionava.

“Nossa obrigação é com a melhoria do serviço e graças ao empenho do governador e do secretário de Saúde isso está sendo possível. Esses equipamentos servirão para cobrir os pontos cegos que nós temos hoje. Por exemplo, um paciente que vem em transporte de Brasileia para Rio Branco, em alguns trajetos, não há comunicação nenhuma com a equipe através do rádio. A partir de agora, esse quadro muda, onde houver cobertura do Samu, haverá cobertura de rádio em tempo real, o que nos permitirá um atendimento mais rápido e a possibilidade, em casos de intercorrências, acionar via aérea com maior efetividade”, pontua.

Pascoal aproveitou, ainda, para agradecer a dedicação e compromisso de sua equipe que está sempre pronta para servir à população que necessita do serviço móvel de urgência. “Sou grato e me sinto honrado em representar a família Samu, em coordenar profissionais extremamente dedicados, compromissados e que conseguem humanizar o atendimento, tranquilizar as vítimas em qualquer tipo de ocorrência. Tenho hoje a melhor equipe, profissionais experientes e habilidosos que realmente vestem a camisa no compromisso e dedicação em salvar vidas”.

Também foram entregues um desfibrilador, 30 oxímetros, 3 ventiladores de transporte e 4 bombas de infusão. Em breve, serão entregues novas ambulâncias para atender todo o estado.

Os novos equipamentos serão instalados ainda esta semana em todas as viaturas do Samu e nas centrais de regulação em funcionamento no estado. Para dar esse suporte à população no atendimento de emergências médicas pré-hospitalares, o Samu conta com 30 ambulâncias, sendo quatro de suporte avançado (UTIs móveis) em operação em todo o estado. Dessas, três destinadas ao transporte de pacientes graves ficam em Rio Branco, o que possibilitou, no último ano, o atendimento de 42.491 ocorrências.

Fonte: Agência de Notícias