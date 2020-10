Governo entrega reforma e revitalização da biblioteca de Tarauacá

O governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), entregou na manhã deste sábado, 17, a reforma e revitalização da Biblioteca Estadual Ancelmo Marinho Lessa, no município de Tarauacá. A solenidade de entrega contou com a presença do governador Gladson Cameli, do vice-governador Major Rocha, da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, do diretor-presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Manoel Pedro Souza, o Correinha, da diretora de ensino da SEE, professora Denise dos Santos, do secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros e de várias autoridades estaduais e municipais.

Foto: Marcos Vicentti/Secom

A nova biblioteca é dotada de espaço infantil, um acervo com quase 4 mil títulos, reserva técnica, inclusão digital, sala de TI, sala de multimídia e sala de estudos. De acordo com a coordenadora da biblioteca, professora Ilka Frota, o local funcionava de maneira precária há muito tempo, “mas a partir de um compromisso do governador Gladson Cameli conseguimos recuperar esse importante espaço para a nossa cidade “.

Foto: Marcos Vicentti/Secom

Durante a entrega, o governador Gladson Cameli destacou a importância da cultura para a população. “Com a cultura, ajudamos até a segurança do nosso Estado”, afirmou.

O vice-governador Major Rocha também destacou a importância da cultura. Lembrou que em muitos lugares ela tem se relegado a um segundo plano. “Quanto mais investimos em cultura, menos investimos em presídios”, disse.

Foto: Marcos Vicentti/Secom

Já para o diretor da FEM, Manoel Pedro, a revitalização da biblioteca demonstra que não se precisa inventar a roda. “O que precisamos é reformar, é não deixar esses espaços públicos abandonados”, destacou.

Foto: Marcos Vicentti/Secom

O nome da biblioteca é uma homenagem ao professor e comunicador Ancelmo Marinho Lessa, que lecionou por muitos anos na escola Djalma Batista, no município de Tarauacá, e tinha um programa na rádio local. Sua filha, Aline Kelly de Menezes Lessa, participou da solenidade representando o homenageado.