Governo Expõe Plano De Duplicação De Rodovia Ao BNDES E Garante R$ 50 Milhões Em Recursos.

Em videoconferência com representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o governador Gladson Cameli e representantes das secretarias realizaram apresentação do projeto de duplicação e restauração da rodovia AC-405, que liga o município de Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima.

São 32 km de extensão entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, o projeto contempla a realização de obras em duas etapas, sendo a primeira fase a duplicação de 12 km que vai até o aeroporto. O total da obra está avaliado em R$ 76 milhões, com previsão para começar no próximo ano.

O presidente do BNDES, Gustavo Henrique Montezano, aprovou o projeto e se prontificou a liberar o recurso de R$ 50 milhões, para as obras da primeira etapa, ficando o recurso adicional condicionado a uma avaliação futura com a evolução das obras de saneamento, também previstas a serem aplicadas no estado.

O governador GLADSON CAMELI, disse que essa aprovação nada mais é do que o resultado de todo um trabalho feito no ano passado com a renegociação e realinhamento de dívidas. Além de dar fôlego ao estado, para fazer concurso público, valorizar o servidor e fortalecer a infraestrutura. A primeira etapa contemplará a 405, que vai favorecer os moradores da região e quem precisar passar pela estrada.

Reportagem/Demóstenes Nascimento