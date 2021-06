Governo irá receber 110 máquinas pesadas na próxima semana

O governador do Acre, Gladson Cameli, irá receber o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, na próxima segunda-feira, 28, no estádio Arena Acreana, em Rio Branco, na oficialização da entrega das máquinas pesadas destinadas ao estado. Os equipamentos foram adquiridos por meio do convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional (Sudam).

A contrapartida para aquisição do maquinário foi liberada no último 8 de dezembro pelo governo do Estado, no valor de pouco mais de R$ 697 mil, juntamente com a comprovação do processo licitatório, ritos normativos para a aquisição de equipamentos pelo poder público.

Máquinas serão utilizadas para atender os 22 municípios acreanos na manutenção dos ramais Foto: Pedro Devani/Secom

O Orçamento Geral da União só foi aprovado no mês de abril, e permitiu à Sudam liberar os 36,8 milhões em 4 de junho. Nesta segunda-feira, 21, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) está efetuando o pagamento de R$ 36.871.452,99.

“As máquinas serão utilizadas para atender os 22 municípios acreanos na manutenção dos ramais, atendendo toda a malha de ramais do estado”, ressaltou o diretor administrativo e financeiro da Seinfra, Cirleudo Alencar.

O gestor da Seinfra, Ítalo Medeiros, explica os ajustes sobre o realinhamento de preço devido ao aumento do valor das máquinas, orçadas em setembro de 2020.

“Por conta da demora no repasse de recursos, vindos do governo federal, há necessidade de rever o valor das máquinas, conforme previsão legal. Por isso, temos feito várias tratativas com empresas e órgãos de controle na busca de um valor justo. O pagamento acontece esta semana e o recebimento das máquinas, no dia 28”, destacou o secretário.

As 110 máquinas pesadas que serão adquiridas são: quatro escavadeiras hidráulicas; 18 motoniveladoras; 18 pás carregadeiras; 18 retroescavadeiras; 8 tratores de esteiras; 18 caminhões basculantes; 2 cavalos mecânicos; 2 semirreboques basculantes; 2 semirreboques com dois eixos; 18 caminhões basculantes e 2 caminhões-truck.