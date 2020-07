Governo libera nesta quarta-feira 1ª parcela do 13º salário

Mais de 42 mil servidores do estado vão receber nesta quarta-feira a primeira parcela do 13º salário, entre a antecipação do décimo e o pagamento da folha de julho o governo vai está lançando na praça do estado 355 milhões de reais.

Nesta quarta-feira, o governo do estado vai está efetuando o pagamento da 1ª parcela do 13º salário aos servidores ativos, inativos e pensionistas. A medida vai injetar 92 milhões na economia regional, mas, esses valores vão mais que triplicar se juntar nesse lote financeiro a folha de julho as duas folhas perfazem um total de r$ 355 milhões, suporte bem razoável que vai ajudar a aquecer o mercado acreano os servidores são essenciais no funcionamento da máquina pública.

Segundo o secretário, Ricardo Brandão, no planejamento feito em março o governador, Gladson Cameli, sugeriu durante uma reunião que fosse feito um ajuste nas despesas públicas com foco no pagamento dos salários dos servidores, repasses dos poderes e investir pesado nas áreas social, saúde e infraestrutura, esta última com impacto direto na construção civil em relação ao 13º sacar agora ou não é opção do servidor.

O governo está disponibilizando a 1ª parcela do 13º agora, mas o servidor não é obrigado a sacar, o ideal, é que retire o dinheiro e coloque na poupança para render alguma coisa até o final do ano, a pesar do momento difícil, a secretaria de gestão e finanças tem conseguido equilibrar as contas o que está permitindo o governo convocar candidatos aprovados em concursos públicos.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.