Governo não descarta antecipação de feriados no Acre para conter aglomeração nas ruas

O governo do Acre afirma não descartar nenhuma medida que tenha possibilidade de conter a movimentação de pessoas nas ruas neste momento de pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Um exemplo de ações que podem ser tomadas num futuro próximo, caso haja necessidade, é a antecipação dos feriados estaduais e municipais visando reduzir a aglomeração em espaços públicos.

Questionado pelo ac24horas, o governo Gladson Cameli, por meio da secretaria de comunicação, informou que “todas as possibilidades para conter a pandemia estão sendo estudadas”. No entanto, no momento atual a equipe governamental ainda está analisando o efeito do sistema de rodízio implantado pela prefeitura de Rio Branco.

Com isso, o governo aguarda os resultados (positivos ou negativos) desses primeiros dias de rodízio de veículos para projetar as próximas medidas. Cidades de São Paulo já anunciaram esta semana que irão adiantar o feriado de Corpus Christi para a próxima sexta-feira, 22, buscando aumentar o isolamento social na região. Os vereadores da capital paulista aprovaram, inclusive, a autorização para que o Executivo antecipe feriados municipais devido à pandemia do novo coronavírus.

Durante entrevista coletiva realizada por representantes do governo do Acre nessa terça-feira, 19, foi dito que o governo estuda medidas mais duras de isolamento diante do quadro em que se encontra o nível de contaminação da Covid-19. “Vamos analisar os dados junto com a equipe, pois estamos no limite. O melhor que temos a fazer é o isolamento”, disse o secretário de saúde Alysson Bestene.