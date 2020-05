Governo proíbe culto drive-in da Igreja Batista do Bosque

A proibição da realização de um culto drive-in da Igreja Batista do Bosque, que seria realizado neste domingo, 3, em Rio Branco, provocou revolta no ex-secretário do atual governo, Thiago Caetano. O engenheiro civil usou as redes sociais para questionar o motivo da proibição do culto que seria inédito na cidade: “perseguição às igrejas?”, perguntou.

O método drive-in, segundo os organizadores, iria permitir que os fiéis fossem ao templo, mas ficassem dentro de seus veículos, respeitando as regras de distanciamento determinadas pelo decreto governamental.

“Para a surpresa de todos, a igreja foi impede de realizar o culto. Interessante ressaltarmos que há semanas testemunhamos supermercados lotados de pessoas, filas de banco lotadas de pessoas. Hospitais e farmácias lotadas, visita em obras lotadas de pessoas”, alfinetou o ex-gestor da secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do governo Gladson Cameli.

Caetano se irritou pelo fato de “realizar um culto a Deus, sem nenhum tipo de contato, cada um dentro dos seus carros, isso não pode”, comentou.

O decreto imposto pelo governo exige uso de máscaras em locais públicos e proíbe aglomeração de mais de cinco pessoas em espaços considerados públicos, além de limitar a entrada de clientes nos supermercados, a fim de evitar a propagação do coronavírus. “É prudente perseguir as igrejas? É prudente impedir as pessoas de buscar a presença de Deus?!”, indagou o engenheiro.

Thiago finalizou o desabafo dizendo que se não há necessidade de ir aos cultos, “também não tem necessidade de realizar compras em supermercados (já existe delivery), não precisa abrir bancos (já existe transferências on-line), não precisa um monte de gente para vistoriar obras (já existem drones e câmeras que podem transmitir imagens ao vivo)”, afirmou.