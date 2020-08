Governo retoma obras inacabadas

Com o objetivo de melhorar o cenário da economia o governo através da SEINFRA vem atuando na retomada de obras inacabadas num total de 58, só em cinco ainda existem pendências

A retomada das obras inacabadas é um trabalho silencioso que não aparece tanto, mas que tem extrema importância para o estado, já que a liberação de novos recursos da união depende da prestação de conta do lote que não foi concluído em gestões passadas das 58 obras que faltam ser regularizadas, só em cinco existem pendências, mas que estão em fase de quitação ressalta Ítalo César secretário estadual de infraestrutura

Entre as obras inacabadas dezenas delas foram inauguradas mesmo sem estarem concluídas, entre elas estavam o INTO, hospital de urgência e emergência de rio branco, pronto socorro, hospital de Brasiléia e upa de cruzeiro do Sul. O executivo precisa fazer a prestação de contas dessas obras sob pena do estado ficar inadimplente perante a união.

A medida tem desempenho fundamental no aquecimento da economia com a geração de emprego, renda e impostos, o setor da construção civil consegue fazer o dinheiro circular em todas as áreas.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.