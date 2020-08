Governo vai construir agrovila no ramal Granada

Governo do estado vai aproveitar as comunidades rurais povoadas para criar agrovilas, uma alternativa para manter as famílias assentadas no campo e evitar o êxodo rural e inibir a violência.

O governo do estado está mapeando as comunidades rurais com o objetivo de criar agrovilas, um projeto voltado para as áreas povoadas que funcionam precariamente sem os serviços essenciais como saúde, educação e saneamento. Na terça feira, uma equipe da SEINFRA esteve visitando o ramal granada, na br364, no quilômetro 16, onde vivem cerca de 600 famílias fazendo os levantamentos preliminares para montarem a primeira agrovila que servirá como projeto piloto.

O ramal Granada está na jurisdição do município de Acrelândia. O projeto prevê a pavimentação de 500 metros da via principal, construção de canteiro central e passeio público nas laterais, que visa garantir condições adequadas a população residente local há vários anos.

Estão previstas a construção de uma escola, unidade básica de saúde e de igrejas, a região é grande produtora de grãos e a pecuária de corte movimenta a economia, isso de acordo com o secretário adjunto da SEINFRA, Jamerson Cavalcante, pode atrair novos investimentos.

De acordo com o prefeito de Acrelândia, Aderaldo Caetano, a vila vai contar com calçamento e urbanização o que eleva a qualidade de vida dos moradores, o lazer e o entretenimento entram como ingredientes nesse projeto.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.