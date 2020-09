Grávida dá à luz no meio da rua a caminho do hospital em Manoel Urbano

Uma mulher grávida deu à luz no meio da rua na cidade de Manoel Urbano na noite de quinta-feira (17). Uma mulher grávida deu à luz no meio da rua na cidade de Manoel Urbano na noite de quinta-feira (17). Segundo informações de vizinhos, a mulher que não teve o nome revelado, acionou os serviços do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando a ambulância chegou ela já estava em trabalho de parto e deu à luz em via pública.

Um morador da cidade gravou um vídeo para relatar a situação em que o município se encontra. Segundo ele, a grávida acionou o Samu, mas devido à demora ela resolveu ir andando com o marido até o hospital. Mas antes de chegar à unidade de saúde a bolsa rompeu e ela deu à luz no local.

“Isso é uma vergonha. A mulher precisou vir andando porque acionou a ambulância e não chegou a tempo. Ela deu à luz no meio da rua. Uma cidade com 15 mil habitantes não tem uma ambulância. Se alguém passar mal morre sem ajuda”, disse.

Reportagem/ Anderson Bodanese